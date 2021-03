KaNoé lâche le freestyle explosif "Savies #3"

KaNoé a balancé le troisième freestyle de sa série "Savies", assorti d'un clip qui vaut le détour !

par Team Mouv'

Le 4 décembre 2020, KaNoé était l'invité de Pascal Cefran, Céline et Fif dans Mouv' Rap Club. L'occasion pour lui de parler de la sortie de son tout premier EP Savies, désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming . Le 18 mars, le jeune rappeur a sorti son troisième Freestyle Savies, accompagné d'un clip sur Youtube !

Ça vient de Paris, du 19 pour les intéressés

C'est sur sa phrase signature pleine d'ironie ( "et maintenant c'est plus mes copains" ) que KaNoé nous fait entrer dans son clip à la réalisation impeccable . Pendant 2 minutes 56, on le retrouve avec des potes dans un bâtiment, tantôt dans un box de parking transformé grâce à des néons, tantôt sur le toit à tirer des feux d'artifices . "Les ensembles à 200 euros et les paires de Nike je les ai pas toujours eu", KaNoé nous embarque pour un freestyle introspectif dans lequel il parle du chemin qu'il a parcouru .

Le refrain chanté et le visuel ultra bien pensé signé Yanlebatard achèvent de faire de ce freestyle un morceau réussi . En quelques années ce rappeur de 16 ans a fait en sorte de s'imposer sur la scène actuelle, devenant un réel phénomène . Il parle de cette expérience avec maturité dans le Mouv' Rap Club cité précédemment que vous pouvez retrouver juste ici.