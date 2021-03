Kanoé, Cinco, Shotas, Negrito et Kazmi réunis pour la bonne cause dans le clip "besoin d'aide"

C'est le projet "Unité" qui a mis en place cette collaboration entre les cinq MCs pour mettre en lumière la nécessité d'améliorer les conditions de vie au sein des quartiers.

par Team Mouv'

Ce n'est pas tous les jours qu'un son regroupe autant de jeunes artistes prometteurs, alors quand c'est pour la bonne cause, c'est encore mieux ! C'est dans le cadre de l'organisation Unité que Kanoé, Cinco, Shotas, Negrito et Kazmi se sont retrouvés sur un morceau clipé ultra énergique : Besoin d'aide !

Le rap au service de la jeunesse

En 3 minutes 25, les cinq rappeurs parviennent chacun leur tour à imposer leur univers tout en adressant un problème important . Sur une prod on ne peut plus dansante, les MCs évoquent en effet la nécessité d'apporter de l'aide à la jeunesse, comme en atteste le refrain : "les petits ont besoin d'aide, la daronne a validé" . Lorsque vient son couplet, Kanoé lance :

On a pas eu la chance d'avoir des sous dès le début, donc on doit faire des sous dans la zicmu

Unité, c'est "un projet multi - artistes caritatif, en association avec la fondation TF1, créé dans le but d'améliorer les conditions de vie et de recréer du tissu social au sein des quartiers de l'hexagone et d'Outre - mer" . On en avait déjà entendu parler récemment parce que le projet avait balancé un single de fou avec Dadju, Hatik, Soolking et Imen Es en novembre !