Kamelancien clashe la série "Validé"

Kamelancien tacle la série "Validé" : "Je déteste la récupération".

Alors que la série Validé est sortie il y a tout juste une semaine la série fait déjà face à de nouveaux détracteurs .

"Validé" pas validé

La série de Franck Gastambide explose les compteurs, en à peine 6 jours d'exploitation elle a cumulé plus de 10 millions de streams, un record absolu pour Canal + . Un succès qui n'est pas nouveau puisque pour sa première saison, la série avait déjà conquis le public, en témoigne le "Prix du Public" reçu au festival Cannes séries 2020 .

Malgré ce succès populaire Validé a également des détracteurs . On se souvient l'année dernière du tacle de Booba qui avait déclaré : "Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on ne risque pas de m’y voir . C’est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes ! " . Soso Maness a lui aussi critiqué la série et expliqué son absence au casting lors de son interview pour Le Code : "Même si la série est bien faite, je trouvais que c’était très Gastambiesque encore une fois, grossir les traits [ . . . ] Je n’ai rien contre lui, mais grossir les traits des communautés… Au contraire, moi je veux élever les miens, c’est pour ça que même si j’ai arrêté l’école très tôt, je fais en sorte de bien m’exprimer . Le savoir - vivre, le savoir - être . "

Cette fois ci c'est Kamelancien qui donne son avis sur la série à succès : "Je n'ai jamais et ne regarderai jamais un épisode de "Validé", je suis anti clichés et je déteste la récupération . Continuez à vous faire anesthésier l'ésprit, vous êtes des proies faciles . Après ça vient critiquer les hommes d'honneur " .

Il semble donc peu probable de voir Kamelancien intégrer le casting d'une possible saison 3 .