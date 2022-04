Kalash régale avec son nouvel album "Tombolo" ft Damso, Gazo, Wejdene...

Kalash régale avec son dernier album "Tombolo".

Ce mois d'avril a été chargé en projets de qualités et Kalash compte bien ne pas déroger à la règle.

Kalash sait faire plaisir

Cela faisait quasiment deux ans et demi que Kalash n'avait pas sorti de projet. En effet, depuis l'excellent Diamond Rock, le rappeur originaire de Martinique n'est apparu que sur quelques singles et collaborations mais pas de quoi rassasier ses fans. Ce vendredi 29 avril, il revient avec Tombolo, un album qui justifie sa longue absence.

Comme à son habitude, Kalash régale ses fans et envoie un long projet, cette fois ci de 21 titres. Outre une multitude de morceaux, c'est une multitude de collaborations qui apparaissent sur l'album. On retrouve, pour ne citer que, Gazo à 2 reprises, Hamza ou encore Wejdene. En plus de ces noms connus du public rap français hexagonale, Kalash met la lumière sur une multitude d'artistes des Antilles qui le lui rendent bien en apportant une vraie empreinte musicale locale sur le projet avec notamment un feat de la légende Bounty Killer.

Avec Tombolo, Kalash fait plaisir à ses fans et profite de sa notoriété pour donner de la force à sa région d'origine, que de bonnes raisons d'aller tendre une oreille au projet.