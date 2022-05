Kalash : "on se dit qu'un album commun avec Damso verra le jour"

Kalash évoque la possibilité d'un album en collaboration avec Damso.

Alors que Kalash vient de sortir son album Tombolo, qui fait le buzz, le rappeur s'est confié sur la possibilité d'un album commun avec Damso.

À eux deux, ils font toujours des paillettes : Kalash et Damso forment décidément un beau duo. S'ils avaient déjà convaincu le public avec Mwaka Moon, JTC et *Praliné, les deux artistes ont de nouveau sorti une ballade à leur sauce sur le dernier album de Kalash. En effet, entre plusieurs autres feats de qualité, on retrouve Damso sur l'album Tombouctou* pour le titre I Love You.

Kalash et Damso, une affaire qui roule

Et ce nouveau featuring a sans surprise de nouveau conquis les fans, qui ne se lassent pas de voir les deux rappeurs collaborer. De quoi donner des idées à certains, qui rêvent déjà d'un album commun entre Damso et Kalash pour se régaler de la fusion de leurs univers pendant un projet entier.

Une théorie que Kalash, interviewé par Pascal Cefran dans Mouv' Rap Club, n'a pas réfuté : le rappeur originaire de Martinique a en effet avoué que le projet n'était pas hors de la table, confiant "On se dit qu'un album commun avec Damso verra le jour". Une confidence qui fait l'effet d'une bombe, alors même que l'artiste a déclaré récemment que son meilleur morceau avec Damso n'était pas encore sorti.

Peut-on donc s'attendre sérieusement à un projet de ce duo éphémère ? Il semblerait bien que oui, même si ce n'est sans doute pas pour tout de suite. À moins que Kalash aime juste jouer avec nos émotions, ce qui n'est pas totalement impossible.