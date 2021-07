Kalash de retour en compagnie de Gazo dans le clip de "Tu le sais"

Le rappeur martiniquais Kalash fait son retour avec l'inédit clippé "Tu le sais" featuring Gazo.

Une nouvelle qui fait bien plaisir : Kalash est de retour ! On l'avait récemment vu avec le groupe mythique IAM pour leur collaboration sur Eldorado dispo sur l'album Yasuke du groupe marseillais . Kalash avait sorti le 1er novembre 2019 son cinquième album studio Diamond Rock avec des feats de Damso, Gucci Mane. . .

L'interprète de Mwaka Moon est bel et bien de retour après 3 singles délivrés en 2021 et c'est avec le phénomène Gazo qu'il a décidé de revenir avec le morceau clippé Tu le sais ce vendredi 23 juillet 2021 .

Un clip bien luxueux pour sa connexion avec Gazo

Pour Tu le sais, Kalash s'est offert un clip bien léché aux décors luxueux avec gros gamos, maison de fou, jeux de casino et outfits plus stylés les uns que les autres . Réalisé par William Thomas, les deux artistes drillent et rappent ensemble pour nous raconter une relation axée sur l'argent . De quoi prédire un nouvel album du rappeur, affaire à suivre . . .

Kalash recrute

En plus de cette nouveauté musicale, Kalash a annoncé qu'il lançait une chaîne de restauration : Mwaka Pizza et il recherche du personnel pour faire partie de ses équipes :

