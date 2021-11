Kalash Criminel sort en surprise la réédition de son album "Sélection naturelle"

Kalash Criminel dévoile 6 nouveaux titres inédits en guise de réédition de son album "Sélection naturelle".

par Team Mouv'

Annoncée depuis quelques mois la réédition de Sélection Naturelle voit enfin le jour, pour le plus grand plaisir des fans du rappeur cagoulé .

Kalash fait du Kalash

Il y a quasiment un an sortait le deuxième album studio de Kalash Criminel, Sélection Naturelle . Composé de 17 tracks l'album comprenait de gros featuring tels que Damso, Nekfeu, Jul ou encore Niska. On y retrouvait un Kalash Crimi comme à son habitude très trash, enchainant les punchlines sur des instrus trap et sauvages .

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

En mars dernier dans l'émission "Rap Jeu" le rappeur de Sevran avait confié être en train de travailler sur la réédition de son dernier projet . L'auteur de But en or en avait également profité pour annoncé une connexion "très méchante" avec DA Uzi et Nahir . Depuis ces annonces Kalash Crimi a seulement envoyé un son en juin, Josky, puis plus rien jusqu'à ce vendredi 12 novembre .

En effet, sans annonce préalable le rappeur du 93 a dévoilé, avec un simple post sur les réseaux publié à minuit, la sortie de 6 nouveaux titres inédits. 6 morceaux, dont le fameux featuring avec Nahir et DA Uzi sur Afflelou, additionnés à deux morceaux précédemment sortis, La main et Josky, qui forment la réédition de Sélection Naturelle .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec cette réédition Kalash Criminel fait du Kalash Criminel comme on l'aime et nous offre une nouvelle fois une floppé de punchlines qui resteront gravée dans les têtes de ses auditeurs .