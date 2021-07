Kalash Criminel revisite "Incompris" et "La Sacem de Florent Pagny" en acoustique

En direct de La Place à Paris, Kalash Crimi nous a revisité deux morceaux en Live Arrangé.

A l'occasion du 7ème Live Arrangé, La Place ( centre culturel hip - hop à Paris ) a invité Kalash Criminel à revisiter deux morceaux en live et accompagné par une équipe de musiciens . Le rappeur de Sevran s'est lancé dans un interprétation live originale des titres Incompris et La Sacem de Florent Pagny.

Lash - ka est en grande forme

"L'album "Sélection naturelle" est disponible partout" rappelle Kalash avant de se lancer dans cette petite Live Session. Comme d'habitude avec l'émission Live Arrangé, c'est le tonton Vicelow qui se charge d'aiguiller le travail des musiciens et du rappeur pour revisiter ces deux morceaux du répertoire de Kalash . A l'image, les caméras de l'équipe Milkshoot nous emmènent en immersion dans les coulisses de La Place :

Kalash dans l'actu

En janvier, on recevait Kalash Criminel dans l'émission Mouv' Rap Club pour parler de la sortie de l'album Sélection Naturelle. Face à Céline, Fif et Pascal Cefran, il avait parlé de sa sortie d'album et s'est livré sur son enfance ainsi que sur ses collab', comme par exemple son feat avec Nekfeu sur le titre Turn Up. Plus récemment en mars, on retrouvait Lash - ka en compagnie de James The Prophet dans l'excellent clip engagé G . O . P !