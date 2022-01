Kalash Criminel rêve d'un album commun entre Lil Wayne et Eminem

Dans une interview pour Konbini, Kalash Criminel a exprimé son envie d'un album commun entre Lil Wayne et Eminem.

Kalash Criminel sera prochainement de retour avec un nouvel album. Et ce nouvel opus va marquer le rap français, car il sera en commun avec Kaaris. Intitulé SVR, il sera disponible le 28 janvier prochain.

En pleine promotion pour cet album, les deux rappeurs étaient invités chez Konbini, pour une interview en commun. Et lorsque le journaliste leur demande quel serait leur album commun de rêve, Kaaris et Kalash Criminel ont des réponses différentes, mais pas si éloignées finalement. Le premier répond qu'il souhaiterait une réunion entre Drake et Kanye West, lorsque Kalash Criminel explique qu'il préfère un opus entre Lil Wayne et Eminem. Sur le choix de Kaaris, Kalash Criminel précise : "J'avoue Drake et l'autre chétou, ça peut le faire."

Si les 4 rappeurs n'ont pas prévu de sortir d'album en commun, ils sont proches, puisqu'ils ont déjà collaboré les 4 ensemble sur le morceau Forever (2009). En attendant ces albums communs de rêve, on pourra découvrir SVR dans quelques jours, et ça s'annonce très chaud après les deux extraits Tchalla et Tu dois des sous.

