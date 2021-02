Kalash Criminel : "là je suis sur une mixtape très très sombre"

Alerte générale ! Kalash Criminel reviendra très bientôt avec une mixtape "très sombre".

par Team Mouv'

Kalash Criminel a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois : entre passage à Mouv' Rap Club, clips magistraux, et surtout la sortie d'un album aussi attendu que varié, Sélection Naturelle. Et c'est pas fini ! Le rappeur de Sevran vient de faire une annonce qui a fait son petit effet : Crimi sera bientôt de retour pour une toute nouvelle mixtape !

C'est Kalash Criminel lui - même qui a partagé un extrait d'interview pour le média Trace Urban ( datant de janvier ) en story Instagram . On l'y entend dire : "là je suis sur une mixtape très très très sombre, hard . ( . . . ) J'vais bosser ça avec Guilty, l'équipe Therapy__, ça va être une mixtape assez hard, sombre, pour la fan base . Et ça va envoyer à toute patate, on a des morceaux déjà . ( . . . ) On va revenir avec un projet sombre et après repartir sur un album . . . mais ça va être sale, qu'est - ce que ça va être sale ! " .

Cette info a vite été reprise par les médias rap . Dans les différentes sections commentaires ou sur Twitter, les fans expriment leur excitation face au retour de leur rappeur préféré mais aussi à la collaboration entre ce dernier et deux producteurs de génie tels que Guilty et Therapy . Crimi continue : "après celui - là, après l'album sombre, j'pense je vais faire un projet que variété tu vois__ . Ça veut dire que les gens ils vont être perdus, ( . . . ) ça veut dire maintenant je peux annoncer un feat les gens ils savent même pas dans quel délire ça va être tu vois !" .

Capture d'écran Instagram @kalash.criminel

On sent que le rappeur jubile d'être en mesure de pouvoir créer la surprise chez ses fans . Quoi qu'il en soit, on a très très hâte d'avoir accès à cette mixtape très sombre . . . et même à l'album de variété qui suivra peut - être ! On se rappelle que Crimi avait manifesté son intérêt pour un feat avec Obispo et Pagny. . . Vous pouvez retrouver cette info à 27:30 du passage de Crimi sur Mouv' Rap Club juste ici :