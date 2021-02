Kalash Criminel gère tous les business dans le clip "La main"

Kalash Criminel vient de dévoiler le clip de son nouveau single, "La main".

par Team Mouv'

Un peu plus de trois mois après la sortie de Sélection naturelle, Kalash Criminel sera bientôt de retour avec "une mixtape très très sombre" . En attendant, il vient d’envoyer le clip de son nouveau morceau La main.

Kalash Crimi en mode patron

Dans ce visuel, signé Cédrick Cayla, Kalash Crimi est le grand patron de tous les business dans sa ville . Comme il le dit lui - même dans le morceau, "j’suis dans le rap, dans le bâtiment, dans le milieu du sport et dans le textile" . Pour résumer, dès qu’il y a quelque chose à gérer, c’est lui qu’on appelle . Une scène backstage est même laissée à la fin du clip, dans laquelle on voit le rappeur et son équipe distribuer des chaussures Reebok aux petits venus pour le tournage .

Au niveau du morceau, comme promis, c’est sombre . La prod est lourde et pesante, dans la plus pure tradition de la trap . Le flow agressif de Kalash Criminel fait écho aux kicks ravageurs, et les punchlines bien trouvées ne manquent pas de faire réagir . La main donne le ton pour la suite, ce sera sans compromis, brut et tapageur . Le clip ne donne en revanche pas plus d’indice sur le prochain projet du sevranais .

Encore une fois, le cagoulé le plus connu de France a donné un beau message à la jeunesse : toujours montrer du respect aux anciens, par exemple en leur serrant la main, ils sauront en être reconnaissants . Prévoyez tout de même du gel hydroalcoolique avant de multiplier les poignées de mains, c’est plus prudent par les temps qui courent . . .