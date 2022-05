Kalash confie que son meilleur morceau avec Damso n'est pas encore sorti

Non, "Mwaka Moon" n'est visiblement pas le meilleur morceau de Kalash et Damso.

par Team Mouv'

2 ans après son dernier projet, Kalash a fait son retour avec son nouvel album Tombolo (29 avril). Entouré de Gazo à deux reprises, Hamza, Mavado, Wejdene, Bounty Killer ou encore Damso et d'autres pour porter à bien son projet, le rappeur est revenu lors d'une interview sur ses collaborations avec le Dems.

"On en a déjà fait une dizaine, il y en a beaucoup"

Invité de Clique TV pour la promotion de ce projet, le rappeur est revenu lors de son interview Clique & Chill sur l'idée d'un projet en commun avec Damso et leurs nombreuses collaborations, notamment sur I Love You, titre dans lequel Kalash a invité son confrère belge. Et si vous aimez le duo, vous ne pouvez qu'être ravis des déclarations du martiniquais. En effet, si le projet en commun a du être mis en pause des suites de la pandémie mondiale, les featurings sont quant à eux, bien en stock "Les morceaux ils sont là, on en a déjà fait une dizaine, il y en a beaucoup".

Relancé par le journaliste sur ses déclarations concernant leur fameux meilleur morceau qui n'a toujours pas vu le jour et que l'on attend tous, le rappeur a déclaré "Il n'est pas sorti. Damso il est hyper spécial sur le choix final des morceaux, des mixes, de ses couplets et même des couplets des autres. Donc il veut revenir dessus, il a besoin de temps, il a besoin de prendre du recul. Chacun à sa façon de cuisiner donc moi je respecte mais je pense que ça sortira un jour, et même si ça sort jamais en tout cas, ça a été créé".

Des propos qu'a eu vent le principal concerné qui a repartagé ce passage de cette interview en story Instagram avant de publier une photo d'une session de mixage légendée par "Je test des arrangements et je te l'envoie @kalash972".

Capture d'écran story Instagram Damso

Nul doute donc que d'autres featurings entre Damso et Kalash arriveront prochainement, pour notre plus grand bonheur.