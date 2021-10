Kalash annonce qu'il a plusieurs feats en stock avec Damso

Le feat Kalash x Damso se confirme, et il y en aura même plusieurs.

Alors que, en ce mois d'octobre 2021, des rumeurs fusent dans tous les sens sur des projets communs entre différents rappeurs, le featuring entre Damso et Kalash se confirme . Et selon ce dernier, on en aura même plusieurs . . .

La nouvelle est tombée ce lundi 11 octobre : Damso et Kalash seront bel et bien réunis dans un feat, comme le soupçonnaient les fans, puisqu'ils avaient été aperçus en studio ensemble. Une annonce qui fait plaisir, mais qui ne semblait pas particulièrement surprenante, puisque les deux artistes ont souvent collaboré .

Plus qu'un feat, un album ?

L'amitié et le travail commun entre Damso et Kalash ne date pas d'hier : ils avaient déjà percé l'écran sur Mwaka Moon, en 2017 puis sur Praliné et JTC en juillet 2019 . L'alliance des deux grands noms du rap fonctionne, et ce n'est pas si surprenant qu'ils souhaitent remettre ça .

Ce qui est plus étonnant, en revanche, c'est l'annonce qu'a faite Kalash quelques heures plus tard : en réponse à un fan qui, sur Instagram, se réjouissait du futur featuring, celui - ci a commenté "y'a pas qu'un son" . De quoi nous mettre la puce à l'oreille : et si un album était en préparation ? Cela expliquerait la présence en studio de Hamza, qui a été aperçu avec eux .

Gros suspens donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de quoi se régaler : si plusieurs morceaux sont en préparation, nos oreilles risquent d'être comblées .