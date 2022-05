Kalash affiché dans Times Square à New York

La consécration : pour son dernier projet, Kalash a son affiche à Times Square, au milieu de New York.

par Team Mouv'

Cocorico ! Un artiste français affiché au milieu de Times Square, ça se fête. D'autant que ce n'est pas n'importe qui : notre Kalash national a eu droit à son portrait géant au centre de New York.

Un pas de plus vers la consécration pour Kalash : le rappeur vient de sortir son nouveau projet, " le meilleur album de l'année" selon ses dires, et nous offre une stratégie d'envergure. Après presque deux ans et demi d'absence pour le rappeur originaire de Martinique, que l'on n'a vu apparaître que sur quelques singles et collaborations, ce dernier était de retour le vendredi 29 avril avec Tombolo.

Un coup de force

À l'occasion, Kalash a vu les choses en grand, voir en XXL : avec un casting cinq étoiles et un teasing en grandes pompes, le rappeur a fait fort pour son retour. Sur les 21 morceaux de Tombolo, Kalash propose plus de la moitié des titres en collaboration avec des artistes français et internationaux, dont Gazo (à deux reprises), Damso , Wejdene, Hamza, Fanny J, le Jamaïcain Bounty Killer, Jkevlar, Prince Swanny, Mavado et Ngofo Family, Maureen,Skillibeng et Kima.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mais surtout, un portrait géant de l'artiste a été affiché sur la place centrale de New York, Times Square. Une stratégie déjà utilisée par des artistes français, comme Orelsan, Booba ou Aya Nakamura, mais qui fait toujours son effet - et qui est le signe d'une carrière musicale réussie.

Coup de force, donc, pour Kalash, dont le retour est aussi explosif que promis.