Kaaris x Koffi Olomidé : le feat est enregistré

Cette collaboration originale sera à retrouver sur l'album "Légende" de Koffi Olomidé.

La star de la musique congolaise Koffi Olomidé est en France depuis quelques jours pour finaliser son album intitulé Légende à paraître prochainement . Dans une vidéo publiée par le chanteur lui même, il annonce une collaboration surprenante et totalement géniale avec la "K double rotor" aka Kaaris !

"On peut pas faire mieux ! "

A l'image, les deux artistes semblent beaucoup s'apprécier . Dans la vidéo que Koffi Olomidé s'est empressé de partager, on peut apercevoir les deux artistes teaser leur collaboration, visiblement heureux du travail accompli . "Je suis avec Kaaris, pour l'album Légende !" précise le "Boss ya Mboka" qui semble ravi de recevoir la visite de Riskaa sur son projet . "Pour vous, on ne peut pas faire mieux ! Voila, bonne santé d'ici là" sourit le chanteur congolais de 64 ans .

Une collab incroyable !

Koffi Olomide est un monument vivant de la musique congolaise . Il a déjà collaboré avec des rappeurs français comme par exemple sur le titre Pi Pi Pi avec Naza et Keblack ! Il avait également chanté avec Singuila sur le morceau hilarant La femme de quelqu'un.

La collaboration entre une légende de la musique congolaise et Zongo le Dozo s'annonce originale et intense ! On a hâte d'entendre le résultat de la fusion de ces deux univers artistiques .