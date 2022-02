Kaaris x Kalash Criminel : les premiers chiffres de vente de "SVR"

3 jours après la sortie de l'album "SVR" de Kaaris et Kalash Criminel, les premiers chiffres de ventes sont tombés.

Alors que Kaaris et Kalash Criminel ont dévoilé leur album commun intitulé SVR ce vendredi 28 janvier, les deux OG ont écoulé, en 3 jours seulement, 7 322 exemplaires. Une recette à la hauteur de ce projet de rap pur et dur que tout le monde attendait en ce début d'année.

L'effet de la sauvagerie

Ce vendredi 28 janvier, le public a pu découvrir le projet commun de deux grosses têtes du rap français : Kaaris et Kalash Criminel. Le Dozo et Crimi ont promis un projet sale et les fans ont été servis. En effet, l'alchimie sevranaise a fait effet sur l'ensemble des 15 morceaux incluant un feat avec Freeze Corleone sur le titre Apocalypse. Les punchlines sombres et puissantes n'ont cessé de fuser tout au long de l'album, et c'est tout ce que le monde attendait de ces deux monstres du 9-3.

Alors que le projet a été plus ou moins validé en tout point par le public et les médias, la hype s'est traduite hier par des premiers chiffres très solides. Après que l'album a comptabilisé plus de 2,8 millions de streams en 24h seulement sur Spotify, le média rap Midi/Minuit a révélé ce 31 janvier que l'album s'est écoulé à 7 322 exemplaires en seulement 3 jours dont 5 641 de ventes streaming et 1 518 de ventes physique.

La révélation de ces premiers chiffres devraient déjà assurer les 15 000 ventes en première semaine pour les deux rappeurs. Kaaris et Kalash Criminel, que nous avons reçu dans notre émission Mouv Rap Club, marquent ce début d'année avec ce démarrage pour le moins réussi et reflétant l'ensemble des critiques qui se sont avérées plutôt positives.