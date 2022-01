Kaaris x Kalash Criminel : ce que l’on attend de "SVR"

A quelques jours de la sortie du projet commun de Kaaris et Kalash Criminel, voici nos attentes.

par Genono

En ce début d’année relativement calme du côté des têtes d’affiche, la sortie du premier album commun entre Kaaris et Kalash Criminel constitue un véritable évènement. Les premiers extraits, ont plutôt convaincu, et les fans des deux rappeurs espèrent donc un projet à la hauteur du talent des deux sevranais. Publié mi-décembre, Tchalla a été un petit contre-pied, avec un côté brutal présent mais moins prononcé que ce à quoi on pouvait s’attendre. Kalash Criminel domine globalement ce premier extrait, puisqu’en plus d’un couplet engagé, il assure le refrain seul, laissant à Kaaris le soin de s’illustrer par quelques punchlines salaces dont il a le secret.

Plus récemment, Tu dois des sous a rassuré sur la capacité des deux rappeurs à transformer leur amitié en véritable complicité artistique : le morceau ressemble à une immense partie de ping-pong, les pass-pass s'enchaînent, l’un fait les backs de l’autre, et on sent une véritable osmose. A une dizaine de jours de la sortie de l’album, on se fait donc une idée de plus en plus précise de ce à quoi ressemblera le projet. On fait donc le point sur ce que l’on attend le plus de SVR, qui sera disponible à partir du vendredi 28 janvier.

De la sauvagerie au micro

C’est la demande la plus évidente et la plus légitime : avec deux des rappeurs les plus sombres et brutaux de ces dernières années, tout le monde réclame sa dose de violence et d’écrasements de tête. Sur ce point, certains sont peut-être restés sur leur faim en écoutant Tchalla, mais ont retrouvé le sourire à l’écoute de Tu dois des sous. On serait bien entendu très étonné si SVR ne contenait pas son lot de menaces, de descriptions ludiques de mise à l’amende, et de scènes spectaculaires se concluant sur des membres découpés, des cervelles sorties de leur boîte crânienne, et des veuves en pleurs.

Du fan-service, mais pas trop

Le dilemme des rappeurs dont on attend des choses précises en lien avec leur passif : Kaaris doit forcément hurler “pute”, faire quelques auto-références à Or Noir, Zoo ou Tchoin, et parler de ses couilles ; Kalash Criminel doit évoquer son amour des femmes plus agées, préférablement de la mère d’un homme politique ou d’un ennemi du rappeur. Le piège du fan-service se situe dans le fait qu’il crée potentiellement une fainéantise chez l’artiste : en se contentant d’empiler les éléments faisant forcément plaisir à l’auditeur, on en oublie d’être créatif et de chercher à se renouveler. A priori, Kaaris a tout de même compris qu’il ne pouvait pas se contenter de balancer des “putes” à tout va : dans Tchalla, il nous gratifie d’un efficace “re-pute”, une manière simple et efficace de jouer sur ses propres références tout en les présentant sous un nouveau jour.

De l’engagement dans les textes

Le côté brutal et sauvage de Kalash Criminel est évidemment ce que l’on retient le plus facilement de lui, mais cette hyperviolence n’est que la partie visible de l’iceberg : Crimi est l’un des rappeurs actuels les plus engagés sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Guerre civile en RDC, exploitation des matières premières du continent africain par les puissances étrangères, violences policières, opposition à Eric Zemmour … Dans des proportions moindres, Kaaris a lui aussi abordé certaines de ces thématiques, avec un style plus brut de décoffrage (le fameux “on a essayé travaillé pendant l’esclavage, salope”). Le premier extrait de SVR, Tchalla, a démontré que l’engagement était toujours présent, en particulier chez Crimi. Sa capacité à interpeller l’auditeur et à se saisir de est utilisée de la meilleure des manières, sur des sujets peu voire pas du tout abordés par les autres rappeurs.

De la complicité entre les deux rappeurs

L’excellente entente entre Kaaris et Kalash Criminel se ressent dans leurs interviews ou dans leurs freestyles radio en commun. Leur sens de l’humour et leur bonne humeur contrastent avec leurs univers musicaux respectifs, plutôt sombres et violents. On espère donc que cette complicité se ressentira sur disque, d’autant que le single Tu dois des sous est clairement construit sur la volonté d’échange entre les deux rappeurs. Sevranais, brutaux, bourrés d’humour, Kaaris et Kalash Criminel ont trop de points communs pour livrer un album froid n’exploitant pas les similitudes entre leurs deux personnalités.

De l’humour

Que ce soit en interview, où l’un et l’autre font transparaître leur bonne humeur depuis des années, ou sur leurs morceaux, où les punchlines brutales sont régulièrement contrebalancées par des vannes bien grasses (“elles se rappelleront que je suis chauve, mais avec une queue de cheval” ; “avec ta mère j’ai passé le confinement, son string léopard me servait de masque”). On espère donc que tous deux sauront se lâcher sur SVR, même si les deux premiers extraits nous ont déjà rassuré. Tchalla est un titre plutôt sombre mais on a droit à quelques moments plus légers, comme les références au rire de Marcel Desailly de la part de Crimi, ou les phases décalées de Kaaris (“les couilles en vibranium comme Tchalla”, “C'est pour trouver l'point G que nous forons”, etc). Surtout, Tu dois des sous renoue avec le côté violent mais rigolo des deux rappeurs : “On t'oublie pas comme le 3-5-2 d'ce bâtard d'Laurent Blanc”, “J'm'en lave les mains si t'es au cimetière, j'respecte les gestes barrière”, etc.

Une promo digne de ce nom

Les rappeurs ont de plus en plus tendance à éviter les médias et à se contenter d’une promo minimaliste. C’est efficace pour certains profils, chez qui la discrétion a du sens, ou chez qui la musique se suffit à elle-même. Dans le cas de Kaaris et Kalash Criminel, les interviews ont tendance à apporter une véritable plus-value, et à développer le capital-sympathie des deux rappeurs. On espère donc qu’en plus des clips, les deux rappeurs viendront défendre leur album dans différents médias, et qu’on les interrogera plus sur la conception de l’album que sur d’éventuels attaques d’adversaires via instagram (on n’y échappera pas) ou sur la situation un peu tendue de la scène rap de Sevran.

De bonnes prods, suffisamment variées

En termes de pure performance, Kaaris et Kalash Criminel sont des valeurs sûres : le premier est un excellent rappeur qui a pu souffrir de faiblesses dans la direction artistique, mais est toujours resté irréprochable dans son interprétation et son écriture ; le second a beaucoup divisé à ses débuts, mais a connu une progression technique indiscutable, son écriture devenant plus précise au fil du temps, tandis que son interprétation gagnait en maîtrise. Aucun doute sur ce point, donc ; on espère désormais que la production suivra. Avec son piano et son ambiance sombre, Tchalla est déjà une réussite. Plus énergique, orienté drill, Tu dois des sous correspond également à ce qu’on peut attendre d’une telle collaboration. Deux extraits efficaces, donc, mais rien de véritablement surprenant ou inattendu. Reste à savoir ce que le reste de la tracklist nous réserve, même si la présence de Therapy dans les crédits de l’album est rassurante.