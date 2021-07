Kaaris va dévoiler un morceau hommage à Johnny Hallyday

Alors qu'il nous a quittés en décembre 2017, l'influence de Johnny sur le rap français est toujours aussi réelle !

par Team Mouv'

Voilà une annonce plutôt originale : Ris - kaa prévoit de nous dévoiler un morceau intitulé Halliday, un hommage au plus grand de tous les rockeurs français, véritable légende des années 60/70 en France : le grand Johnny Halliday ! Un mélange des styles plutôt surprenant dont le rappeur de Sevran semble très fier . Le titre devrait être disponible à partir de ce vendredi 02 juillet 2021.

Ris - Kaa en mode biker !

Qui dit hommage à Johnny dit forcément cuir de motard et grosses cylindrées américaines . Visiblement Kaaris s'est fait un plaisir en s'invitant dans cet univers de "Bikers" rarement exploité dans le rap français . Sur Instagram, il a partagé des images de lui en train de chevaucher un magnifique cheval de fer : "2021 c’est ma p * * * ! Hallyday arrive juste pour le plaisir des oreilles ! Le complot est signé acté ca va faire mal bientôt" prévient le rappeur :

Ambiance Sons of Anarchy ?

Avec des titres comme Allumer le feu, Quelque chose de Tenessee ou Les Portes du Pénitencier, Johnny a marqué son époque à grands coups de guitare et grâce à sa voix unique. Difficile d'imaginer comment Kaaris compte s'y prendre pour lui rendre hommage mais le rappeur à déjà laissé quelques indices . Dans un teaser partager sur Instagram, on peut entendre quelques notes de guitare à l'ancienne . On aperçoit également quelques images du clip, qui se déroule visiblement dans le garage d'un club de motard suréquipés. . . et pas qu'en tournevis .