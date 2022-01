Kaaris sur "Validé" : “c’est une histoire bizarre, ça me dit quelque chose”

Kaaris se confie sur "Validé"... et n'est apparemment pas un grand fan de la série.

par Team Mouv'

Kaaris aurait-il aimé tourner dans Validé ? C'est la question qui lui a été posée dans la Boîte à Questions de Canal+. Et le sevranais est catégorique : il ne semble pas être un fan de la série.

"Jamais !" s'exclame, hilare, Kaaris, quand on lui demande s'il aurait aimé participer au casting de Validé. Interviewé par La Boîte à Questions aux côtés de Kalash Criminel, avec qui il vient de sortir un nouveau clip. En attendant la sortie de l'album commun, les deux amis répondent à toutes sortes de questions, parmi lesquelles la fameuse : "auriez-vous aimer jouer dans Validé?". Une question qui provoque un fou rire chez les deux rappeurs, qui semblent plutôt critiques sur la série.

Une référence qui ne passe pas

D'ailleurs, la réponse de Kaaris est tellement ferme que même Kalash Crimi s'en amuse : "tu t'es fait recal' ou quoi?". L'occasion pour le rappeur d'Or Noir de donner son opinion sur la série : "c'est une histoire bizarre", commence-t-il ainsi, avant de poursuivre : *"surtout la saison 1, ça me dit quelque chose...".* Il est clair que le passage d'Apash dans TPMP a rappelé des souvenirs au sevranais, qui a lui même vécu des moments compliqués sur le plateau pendant son clash avec Booba - une référence assumée par Franck Gastambide.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pourtant, on peut toujours soupçonner que Kaaris aura peut-être plus apprécié la saison 2, qui ne contient pas de référence à sa carrière, et qu'il semble avoir regardée. En effet, à la question "les rappeurs sont-ils toujours misogynes?", il en profite pour rappeler que "les meufs aussi racontent bien la rue" : peut-être, donc, que l'ascension de Laeti dans la saison 2 a plus parlé au rappeur.

En tout cas, Kalash Criminel et Kaaris apparaissent rayonnants, et ne semblent pas s'attarder sur les dossiers passés : en pleine promo de leur album SVR, prévu pour le 28 janvier, les deux Sevranais ont bien l'intention de nous conquérir une nouvelle fois.