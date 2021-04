Kaaris hospitalisé, ses fans inquiets

Kaaris a partagé une photo de lui à l'hôpital, ce qui a inquiété les fans.

par Team Mouv'

C'est l'inquiétude et l'interrogation parmi les fans de Kaaris : le rappeur serait hospitalisé pour une raison encore inconnue du public . C'est l'interprète de Château Noir qui a partagé une photo sur son compte Snapchat, dans la journée de ce jeudi 8 avril vers 17 heures, pour annoncer la nouvelle .

Hospitalisation soudaine ?

Une hospitalisation soudaine, mais dont les raisons sont encore tenues secrètes . Pour seule information, la légende qui accompagnait la photo où l'on voit Kaaris dans un lit d'hôpital :"La santé n'a pas de prix" . De sages paroles qui n'ont pas évité le sentiment d'inquiétude chez les fans et les internautes . Partagée en masse, la photo a fait le tour de la toile et nombreux sont ceux qui envoient leur soutien à Kaaris . Les fans sont d'autant plus surpris car cette même semaine, le rappeur originaire de Sevran était aux cotés de son compositeur, Therapy pour des interviews au sujet de leur collaboration .

Dans l'attente d'avoir plus d'informations, nous souhaitons un bon rétablissement à Kaaris et qu'il revienne vite faire du sale !