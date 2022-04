Kaaris redécouvre un de ses anciens morceaux sur “Or Noir”

Kaaris réécoute "2 et demi", un titre de son classique ultime "Or noir" sorti en 2013.

par Team Mouv'

Retour en 2013 pour Kaaris qui a réécouté le morceau 2 et demi, présent sur son classique album Or noir. Un morceau qui était apparemment sorti de sa mémoire.

Retour dans le passé

Presque 9 ans après sa sortie, l'album Or noir de Kaaris est toujours dans toutes les mémoires, sauf, visiblement, celle de son propre auteur qui l'a récemment réécouté, redécouvrant par la même occasion des morceaux qu'il avait oublié.

En effet, ce 25 avril au soir, le Dozo s'est adonné à une session de réécoute de ce fameux projet. Information qu'il a partagé sur son compte Twitter, indiquant également s'impressionner lui-même sur un de ses titres qu'il avait totalement oublié 2 et demi "Je viens de réécouter ce son de Or Noir je l'avais même oublié ce son et le 3ème couplet 🤦🏿‍♂️".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Considéré comme un véritable game-changer qui a marqué et révolutionné le paysage rap français, Or Noir reste intemporel et surtout pour les fans qui ont profité de ce tweet pour se replonger, eux-aussi, dans le projet, comme à l'ancienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une chose est sûre, on aimerait nous aussi, pouvoir oublier cette masterclass pour pouvoir le réécouter et le découvrir comme la première fois.