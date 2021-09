Kaaris rappe "Kalash" en showcase et se fait clasher par Booba

Après avoir interprété "Kalash" lors d'un concert, Riska a été taclé par B2O

par Team Mouv'

La dispute entre les deux rappeurs semble loin d'être terminée . Alors que Kaaris a interpreté Kalash__, son fameux titre en duo avec Booba, vendredi 17 septembre, le Duc ne s'est pas privé d'une petite pique bien placée sur les réseaux .

Booba et Kaaris, de nouveau copains ? C'est ce que certains de leurs fans espéraient ces derniers temps, et non sans raison : dernièrement, les deux artistes semblaient avoir fait des petits pas l'un vers l'autre. Plus tôt ce mois ci, le Duc de Boulogne, à la surprise de tous, avait en effet invité son rival à chanter avec lui sur scène, mais le concert avait été annulé et Kaaris n'avait jamais répondu à son invitation .

B2O ne s'est pas arrêté là et a été jusqu'à interpréter lui - même Kalash, en laissant le couplet de son ennemi, invitant même le public à faire du bruit pour Kaaris. Ce geste a sans doute été pris par ce dernier comme un premier effort de réconciliation, puisque Riska a aussitôt réalisé la même formule lors de son dernier concert . Au Wanderlust à Paris ce vendredi 17 septembre, Kaaris a en effet interprété Kalash et, à l'image de son meilleur ennemi, a invité la salle à rendre hommage à Booba.

La paix devra attendre

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une réconciliation en vue ? C'est ce que certains espéraient jusqu'à ce que Booba détruise leurs espoirs en twittant une nouvelle pique bien salée envers son ancien ami. Alors que le média Kultur, se réjouissait des derniers événements, Booba n'a pu s'empêcher d'interpeller Riska cyniquement : "tu vois fiston tu joues un son à papa de 2012 et ça fait plus de bruit que toute ta carrière". Ouch .

Il semblerait que l'on doit donc encore attendre pour une potentielle réconciliation entre les deux artistes . A moins que l'on soit de nouveau surpris par le Duc, qui semble un coup dans une période d'apaisement, un coup de nouveau provocateur .