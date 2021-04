Kaaris raconte le jour où Future a pleuré pour un poulet braisé

Le rappeur de Sevran Kaaris a sorti une anecdote assez ouf sur Future lors d'une interview pour le magazine GQ.

par Team Mouv'

Le rappeur de Sevran Kaaris qui était sur Mouv' est en pleine promo de son Château noir sorti ce 26 mars 2021, réédition de 2 . 7 . 0 qui a le succès qu'on lui connaît avec ses titres Goulag, Illimité ou encore Mandalorian.

Une anecdote assez folle

Le Dozo continue de faire la promo de son album fraîchement sorti avec une interview pour GQ . Dans cette interview vidéo, Kaaris juge sa carrière et ses morceaux emblématiques qui font de lui une personnalité et un artiste incontournable du rap game avec ses albums forts comme Or Noir notamment .

Le sevranais en a profité pour évoqué sa connexion avec le rappeur américain Future sur son deuxième album studio sorti en 2015 Le Bruit de mon âme. En effet, les deux artistes avaient collaboré sur le morceau Crystal. Kaaris a ressorti une anecdote assez drôle de leur session d'enregistrement en studio . Future aurait kiffé le poulet braisé qu'il a mangé en sa compagnie . Le rappeur du 93 en parle comme son meilleur souvenir : « Le meilleur souvenir que j'ai, c'est Future qui ne voulait plus s'arrêter en studio en fait . Il voulait que le morceau dure six minutes . Il avait tellement kiffé l'instru de Therapy, sa vibe était bien de ouf dessus . Il y avait une super bonne ambiance . On lui a ramené du poulet braisé là, d'un coin . . . Et il a fondu en larmes sur le poulet__ . Il pleurait quasiment . Il mangeait le poulet et n'avait plus de force . Il demandait : "c'est quoi ce poulet ? !" »

Assez fou ce souvenir du Dozo, après on peut comprendre Future, pour les amateurs de poulet braisé c'est clairement bon !

Son interview chez GQ est à retrouver en intégralité juste ici :

La suite avec Therapy annoncée dans Mouv' Rap Club

K2A était sur Mouv' mardi 30 mars 2021 dans Mouv' Rap Club de Pascal Cefran et a d'ailleurs annoncé en exclusivité au micro de l'émission une excellente nouvelle, un nouveau projet à venir avec Therapy : "c'est le début de la fin"

