Kaaris : "je ne quitterai jamais mon quartier pour les Émirats"

En promo pour "Château Noir"; le rappeur de Sevran s'est exprimé sur la fiscalité française notamment sur le média Technikart.

par Team Mouv'

Kaaris est toujours en promo pour Château Noir, réédition de son album 2 . 7 . 0 . Pour le média Technikart, le rappeur de Sevran a réalisé une interview où il évoque sa carrière, son nom, ses débuts, comment il est tombé dans le rap, sa famille, bien évidemment Sevran son quartier, ses amis, la SACEM . . .

Fidèle à son quartier

Parmi les sujets, vient celui de la fiscalité en France et le Dozo a répondu sans détour à la question "Tu comprends ceux qui s’exilent pour échapper à la fiscalité française ?" . C'est assez connu, de nombreuses personnalités se dirigent vers les Emirats Arabes Unis pour une fiscalité plus avantageuse .

Pour K2A c'est simple : "Ici, niveau impôt, ça fait mal, c’est vrai . Après, je ne quitterai jamais mon quartier pour les Émirats… "

Le Dozo, récemment malade et remis sur pieds, reste fidèle à La France et à son 93 et ça c'est beau .

Du lourd à venir avec Therapy

Kaaris était de passage dans l'émission Mouv' Rap Club. Face à Pascal Cefran, Céline et Fif, le rappeur a précisé qu'un nouveau projet allait voir le jour avec Therapy . "Ouais ouais, y'a une suite, on va partir sur un nouveau projet . . . C'est le début de la fin . Il va pas falloir patienter avant d'annoncer quelque chose ."