Kaaris interprète une fois de plus "Kalash" de Booba en showcase

Comme un nouveau clin d'œil à Booba, Kaaris a interprété le morceau Kalash en showcase.

Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à cette situation. Invité en showcase, Kaaris a souhaité interpréter son titre Kalash en featuring avec Booba, devant un public conquis.

Déjà en septembre 2021, les deux rappeurs avaient joué le morceau en showcase. D'abord Booba, puis ensuite Kaaris. On avait même eu le droit à une rumeur de réconciliation entre les deux hommes, lorsque Booba avait proposé à son rival de le rejoindre en showcase pour performer le morceau ensemble. Une requête à laquelle Kaaris n'avait pas répondu.

En tout cas, une fois de plus, Kaaris ne souhaite pas renier ce morceau et laisse même le refrain de Booba et la mythique punchline : "Ma question préférée : qu'est-ce j'vais faire de tout cet oseille ?". Le moment est à découvrir en vidéo ci-dessous.

