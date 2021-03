Kaaris : "il y a beaucoup de bons rappeurs, des génies... mais le rap sale, c'est nous !"

Quelques jours avant la sortie de son EP "Château Noir", Riskaa a un message à faire passer.

par Team Mouv'

Alors qu'il prévoit de nous brutaliser avec son prochain projet Château Noir programmée pour ce vendredi 26 mars, Kaaris a voulu mettre les points sur les "i" . Dans une courte vidéo publiée sur ses réseaux, il a réaffirmé sa position de rappeur le plus énervé de l'hexagone : "Le rap sale, c'est nous !" scande le rappeur sevranais . Et qui pourrait lui donner tort ?

Un projet noir

Ils nous avait promis un album "sans zumba" et qui marquerait le grand retour de son duo magique avec le producteur Therapy . Riskaa a à nouveau confirmé ces informations : "Château Noir, produit et réalisé intégralement par Therapy ( . . . ) seuls dans le Bunker comme d'hab !" explique le rappeur .

Un projet très attendu

Depuis que le rappeur de Sevran a annoncé ce projet bre - som en collab' avec le producteur Therapy, les fans du rappeur fantasment sur un projet digne de succéder au classique Or Noir, sorti par Riskaa en 2013 . Avec ce projet hors du commun inspiré de la trap, le MC avait imposé le rap "sale" dans tous les tops streams . Et visiblement, il compte bien récidiver : "on fait du sale__, et on l'envoie en radio" dit - il !

Premier single

Il y a une semaine, KDoubleA avait dévoilé Chateau Noir, le premier single extrait du projet dont le clip cumule déjà plus de 3 millions de vues sur Youtube . Les fans devront maintenant attendre jeudi soir à minuit pour écouter la suite du projet .