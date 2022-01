Kaaris et Kalash Criminel tournent le deuxième clip, extrait de leur album commun

Les deux rappeurs sevranais en plein tournage d'un clip pour leur projet commun

Comme annoncé le 2 décembre 2021 sur leurs réseaux sociaux respectifs, les deux rappeurs de Sevran Kaaris et Kalash Criminel préparent un album en commun intitulé SVR, prévu pour le 28 janvier 2022 pour bien commencer l'année. Ils étaient d'ailleurs récemment sur le tournage du deuxième clip du projet.

Un clip made in Deutshland

Après avoir sorti le premier extrait de l'album le 10 décembre dernier avec le clip de *Tchalla,* un clip sombre et bouillant qui annonce déjà bien la couleur, Kaaris et Kalash Criminel entament la suite et ça s'annonce explosif.

En effet, à l'approche de la sortie de leur album, qui sera composé de 15 titres en commun et d'un solo chacun, les deux rappeurs se sont une fois de plus réunis pour le tournage du deuxième clip et c'est cette fois-ci en Allemagne que la magie de leur fusion a pu opérer.

Plusieurs images et vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux, de quoi faire languir un peu plus les internautes à quelques semaines de la sortie de l'album.

Si Kalash Criminel annonce R.A.S du côté de Mayence en Allemagne, ici on est impatient de découvrir ce que nous réserve la sauvagerie sevranaise.