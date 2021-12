Kaaris et Kalash Criminel teasent le 1er extrait de leur album commun

Les deux rappeurs de Sevran s'apprêtent à dévoiler le premier extrait de leur opus commun.

Il y a quelques jours, Kaaris et Kalash Criminel ont annoncé leur album commun SVR, qui sortira le 28 janvier 2022. SVR c'est quoi ? C'est la fusion entre deux gros visages du rap sevranais : du rap à l'état brut, sauvage et engagé.

Et cette fusion tant attendue va prendre forme avec un premier extrait de l'album intitulé Tchalla, qui sera disponible ce vendredi 10 décembre, accompagné d'un clip. Les deux rappeurs ont partagé un teaser vidéo, dans lequel on peut entendre l'instru du titre signée Therapy. Le morceau s'annonce comme étant un gros événement, on a hâte de pouvoir le découvrir.

