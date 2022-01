Kaaris et Kalash Criminel lâchent leur album commun énervé "SVR"

Ce vendredi 28 janvier, Kaaris et Kalash Criminel dévoilent leur tant attendu projet commun.

par Team Mouv'

"C'est nous les OG", voilà les premiers mots des deux rappeurs du 9-3 qui introduisent leur album commun SVR sur un premier morceau très énervé. Le décor est déjà planté.

Kaaris et Kalash Criminel : c'est eux les OG

Vous vouliez du sale ? Et bah, vous allez être servis ! En effet, Kaaris et Kalash Criminel dont l'alchimie est assez incroyable sur chacun des titres, ne font pas dans la dentelle au fil du projet et les punchlines sombres et énervées s'enchainent à une vitesse folle. On reprend un peu nos esprits à partir du 6ème titre Shooter, avec un Kaaris qui chantonne le refrain. Une pause de courte durée puisque les deux potes retombent dans le sale très rapidement, mais c'est sans doute dans ce domaine qu'ils sont les meilleurs. Freeze Corleone, seul feat de l'album, les accompagne sur Apocalypse.

Bonne écoute :

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Les twittos et les fans ont validé en tout cas, eux qui pour la plupart réclament du sale :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus sur la conception du projet, Sevran, confessions, le studio, l'amour... foncez mater notre émission Mouv Rap Club avec les deux artistes qui portent fièrement les couleurs du 93 le temps d'un projet qui risque de marquer le rap français et cette année 2022, qui démarre très fort.

Bravo messieurs !