Kaaris et Kalash Criminel annoncent un feat avec Freeze Corleone sur "SVR"

Alors que leur album commun, SVR, est prévu pour le 28 janvier, Kaaris et Kalash Criminel en ont dévoilé la tracklist. Et elle comporte une surprise de taille : un featuring avec Freeze Corleone.

La bombe est lâchée dans le rap game. Une "Apocalypse" même, si l'on en croit le titre du featuring annoncé entre Kaaris, Kalash Criminel et Freeze Corleone. Le titre sera disponible sur l'album commun SVR, dont la sortie est prévue pour le vendredi 28 janvier . Au vu de la tracklist, dévoilée le jeudi 20 janvier, la collaboration entre les trois rappeurs sera la seule du projet, comportant 15 titres .

"2 . 7 sauvage ekip", a tweeté Freeze Corleone, en réaction à l'annonce, référence aux gimmicks les plus célèbres des trois rappeurs.

Les trois artistes n'en sont pas à leur coup d'essai en terme de connexion explosive. Tous ont déjà travaillés ensemble. À l'image du featuring avec Sazamyzy, Braquage à l'Africaine 5, où Kalash Criminel et Freeze Corleone ont tous les deux été invités à poser un couplet . On se rappelle également de l'impressionnant IRM, de Kaaris et Freeze Corleone, sorti à l'automne 2020 .

Et le rappeur membre du 667 ne chôme pas . Un featuring avec Ashe 22 est attendu pour le 27 janvier.