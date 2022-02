Kaaris dévoile une photo trop mignonne avec ses deux enfants

Devenu papa d'un petit garçon il y a six mois de cela, Kaaris nous a offert une photo avec ses deux enfants.

Alors que son nouvel album en collaboration avec Kalash Criminel SVR vient de voir le jour, on apprenait récemment que Kaaris était devenu papa d'un petit garçon qu'il a affiché sur ses réseaux sociaux.

Papa Kaaris

Celui qui sortait le 28 janvier dernier sa collaboration 100% sevranaise et tant attendue avec Kalash Criminel sur leur album SVR est devenu, il y a 6 mois de cela, papa pour la deuxième fois d'un petit garçon.

Et quand il s'agit de faire dans la mignonnerie, le Dozo ne fait pas dans la demi-mesure. En effet, le papa de Sevran n'a jamais hésiter a partager quelques vidéos de sa fille dans ses story sur ses réseaux sociaux. Et ce 15 janvier, K double A a fait la surprise en publiant une photo sur son compte Instagram aux côté de sa fille Brooklyn et de son fils.

Mon sang ma vie ma famille"

