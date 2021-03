Kaaris dévoile le clip sombre "Chateau Noir"

Kaaris a révélé le clip "Chateau Noir", pour le plus grand bonheur de ses fans.

par Team Mouv'

L'album Chateau Noir de Kaaris sortira le 26 mars prochain, c'est donc tout naturellement qu'il a donné à ses fans de quoi se mettre sous la dent en attendant . Le 12 mars, peu de temps après avoir sorti le single Chateau Noir, Kaaris a lâché le clip qui va avec . Et une chose est sure, ce premier aperçu de l'album donne très envie .

Kaaris bien entouré

On retrouve Kaaris, extrêmement bien entouré par une quantité impressionnante de jeunes venus célébrer sa musique avec lui . Les plans ultra efficaces s'enchaînent : on passe de plans en bas de bâtiments, à des scènes où Kaaris s'ambiance alors qu'une voiture lui tourne autour, à des plans dans des hangars . A de nombreuses reprises, de micros éléments fantastiques sont incrustés dans la vidéo, comme des ailes noires dans le dos de Kaaris ou des éclairs rouges .

La réalisation impeccable porte les paroles aiguisées de Kaaris que vient compléter le refrain phasant sur une instru intense . "Au DD comme Ademo et N . O . S, conduite agressive et féroce", balance le rappeur de Sevran en début de refrain, dédicace au tube de PNL . Un pari ultra réussi pour Kaaris, qui renforce l'impatience des fans qui n'en peuvent plus de l'attente jusqu'au 26 mars . . .