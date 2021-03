Kaaris dévoile la tracklist de "Château Noir" : "avec Therapy on a concentré la frappe"

Dans une vidéo publiée le 15 mars sur Twitter, le rappeur de Sevran dévoile la tracklist de son prochain album à seulement 10 jours de sa sortie.

par Team Mouv'

On le sait, Kaaris sera de retour le 26 mars prochain avec son nouvel album "Château Noir" . Mais l’attente est beaucoup trop longue pour sa fan - base . Alors pour faire patienter, le rappeur de Sevran distille une petite exclu chaque semaine depuis plus d’un mois .

Un concentré de frappe sans feats

Mi - février, c’est dans une vidéo en direct d’un de ses bolides que Ris - Kaa annonce que son prochain album est bouclé, rebelote une semaine plus tard quand il tease la sortie du premier extrait le 12 mars, deux jours après il dévoile la cover de l’album et dernier petit kiff le lendemain avec la sortie du clip bien sombre du morceau « Château Noir » . Niveau com’, Kaaris est le roi .

Plus que 10 jours avant la sortie de l’album . Le rappeur natif de Côte d’Ivoire a encore frappé hier soir en offrant un nouveau bonbon à ses fans . C’est dans une courte vidéo sombre et psychédélique publiée sur Twitter qu’il révèle la tracklist de "Château Noir". De quoi réduire l’attente . Kaaris y dévoile une liste de 11 morceaux, visiblement sans feat et aux titres courts et percutants .

À noter que cet album marque le retour du duo rappeur/producteur le plus sale du rap français 7 ans après leur collaboration sur l’album « Or Noir » : Kaaris x Therapy.