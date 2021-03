Kaaris dévoile la cover et donne enfin une date de sortie pour "Château Noir"

La Mixtape est très attendue, et les fans seront bientôt servis !

Alors qu'il vient de nous promettre un premier extrait inédit de Château Noir pour la semaine prochaine, Ris - Kaa vient de balancer tranquillement la date de sortie et la cover de son prochain projet tant attendu ! Garantie 100% sans Zumba, Château Noir sera probablement une mixtape selon les déclarations du rappeur lui - même lors de son passage chez nous, dans l'émission Mouv' Rap Club.

Ça arrive bientôt !

Sur le post Instagram qui annonce la sortie de Château Noir pour le 26 mars 2021, Kaaris n'a pas été bavard . Il s'est contenté de dévoiler en même temps la cover du projet . Une pochette plutôt sombre et énigmatique sur laquelle le MC apparaît déterminé et seul, dans un décor luxueux mais froid comme la glace . Dans un peu plus de deux semaines, les fans de Kaaris pourront donc se plonger dans cet univers musical fascinant ! La superbe pochette est signée Alexandre Carel.

Un projet pas comme les autres ?

Mi - février, Ris - Kaa avait déjà expliqué que le projet était terminé et prêt à sortir . Il avait également dévoilé que pour ce projet, il s'était rapproché du producteur Therapy pour re - former le duo rappeur/producteur le plus sale de rap fr ! Les fans sont en sueur .

Le rappeur de Sevran multiplie les annonces et l'engouement autour de la sortie de Château Noir est réel . N'oublions pas que le MC a marqué toute l'industrie du rap francophone avec la sortie d'__Or Noir en octobre 2013. Beaucoup de fans espèrent que Château Noir s'inscrive dans la suite de cet album classique ( Génono t'en parle ici) . . . réponse le 26 mars !