Kaaris dédicace PNL dans son nouveau morceau "Château Noir"

Kaaris a dévoilé le single "Château Noir" issu de son album éponyme à venir. Dans celui-ci, il fait une dédicace à PNL.

par Team Mouv'

L'album Château Noir de Kaaris sortira le 26 mars . En attendant, le rappeur de Sevran a donné à ses fans de quoi se mettre sous la dent en dévoilant le single Château Noir, ce vendredi 12 mars à minuit . Et le morceau révèle des surprises, comme une dédicace à un des groupes français les plus mythiques, qui ne se fait pas attendre !

PNL mis à l'honneur

"Au DD comme Ademo et N . O . S, conduite agressive et féroce". Dès les premières secondes de ce titre d'un peu plus de trois minutes, Ris - Kaa lance une dédicace au groupe PNL, formé par Ademo et N . O . S . Ce n'est un secret pour personne, PNL a considérablement impacté la scène rap français . L'immense chemin parcouru par les deux frères s'est aussi récemment concrétisé par leur incroyable clip Au DD, tourné sur la Tour Eiffel, titre auquel fait référence Kaaris .

Plus généralement, le son de Kaaris est particulièrement réussi . Il découpe les rimes avec la puissance et l'aisance qu'on lui connait, porté par une prod on ne peut plus intense et un refrain juste ce qu'il faut de mélancolique . Une chose est sure : ce morceau est un excellent présage pour l'album à venir ! On a hâte d'entendre la suite .