Kaaris dédicace Mbappé en reprenant une de ses punchlines du titre "Kalash"

Mardi 15 février, la rencontre PSG-Real Madrid a eu lieu et Kilian Mbappé a marqué un but mémorable face au Real qui a fait gagné son clubn et Kaaris a félicité le joueur avec une punchline.

par Team Mouv'

Hier soir, mardi 15 février 2022, la rencontre entre le PSG et le Real Madrid a eu lieu . Le match de la Ligue des Champions se jouait au Parc des Princes et a tenu en haleine des millions de supporters .

Durant le match, la star du PSG Kylian Mbappé a fait très très fort en marquant un but mémorable à la dernière minute, but qui a fait gagné le club parisien . Avec ce but exceptionnel , Mbappé comptabilise son 17ème but en de la saison et le 5ème en Ligue des Champions . Pour ceux et celles qui l'avaient raté, on vous laisse revoir cette action incroyable juste ici :

Les fans en furie et parmi eux . . . Kaaris

L'action de Kylian a bien évidemment été applaudie et commenté par les supporters, internautes et parmi eux : Kaaris. Le Sevranais a exprimé sa fierté et ses remerciements au joueur originaire de Bondy avec une dédicace spéciale mais qui colle parfaitement à la situation avec une punchline tirée du titre Kalash de Booba sur lequel il est en feat et c'est beau :

Quel crack ce Mbappé !