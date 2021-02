Kaaris assure que "Château noir" ne contiendra aucune "zumba"

Ris-Kaa est formel : "Château Noir" ne sera pas en mode "zumba".

par Team Mouv'

Ce n'est plus un secret, le prochain projet de Kaaris est désormais bouclé. Le rappeur de Sevran va bientôt envoyer ça, mais en attendant la sortie, il dévoile petit à petit ce projet pour le moins excitant .

Première promesse faite à son public en story : Château Noir ne contiendra "aucune zumba" ! Et deuxième bonne nouvelle : un clip a déjà été tourné, et devrait donc bientôt sortir pour teaser le projet .

Pas de "zumba" pour ce nouveau projet

Invité récemment dans Mouv' Rap Club, Kaaris avait expliqué que Château Noir ressemblerait sûrement plus à une mixtape qu'à un réel album studio . On peut donc s'attendre à un projet assez court, mais avec beaucoup de relief et des sonorités variées, travaillées par le producteur légendaire Therapy. Pas de zumba promet Kaaris et c'est probablement pas plus mal . Le Dozo ne souhaite pas ce style pour son projet comme le montre son montage partagé dans sa story Instagram . . . et c'est plutôt clair : ceux qui rêvent d'entendre de la zumba seront déçus .

Capture d'écran de la storie de Kaaris (@kaarisofficiel1)

"Château Noir" dans le 9 - 2

Ris - kaa a également partagé à son public le premier tournage de clip pour son futur projet et il est visiblement heureux de retourner au charbon . Aux pieds des tours de la cité des Baconnets à Anthony dans le 92, on retrouve le rappeur bien entouré pour le premier clip de Château Noir, dont on ne connait pas encore le titre .

Capture d'écran de la storie IG de Kaaris

Capture d'écran de la storie IG de Kaaris (@kaarisofficiel1)

Depuis le succès de 2 . 7 . 0 mais surtout celui d'Or Noir, le roi de la trap est très attendu et le public scrute ses moindres faits et gestes . On ne sait pas grand chose sur la sortie de Château Noir, mais on ne manquera pas de vous tenir informés sur Mouv . fr dès que le Dozo communiquera des nouvelles de son projet !