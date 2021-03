Kaaris annonce la sortie du premier extrait de “Château Noir”

Ris-kaa s'apprête à signer son grand retour avec "Château Noir".

par Team Mouv'

Mi - février 2021, Kaaris annonçait que son prochain projet intitulé Château Noir était enfin bouclé ! Aujourd'hui on se rapproche un peu plus de la sortie du projet puisque le rappeur de Sevran vient de révéler qu'un premier extrait de Château Noir allait sortir la semaine prochaine. Il a fait cette annonce en personne en se filmant au volant de sa voiture et le média RapFrActus a repéré l'info !

"La semaine prochaine on va balancer un extrait je pense . On va balancer le premier extrait . Voilà ." annonce Kaaris, serein et sûr de lui dans cette vidéo du 7 mars 2021.

Un retour très attendu

Kaaris avait révélé lors de son passage dans Mouv Rap Club que son projet Château Noir ressemblerait plus à une mixtape qu'à un réel album studio . Néanmoins depuis la sortie de 2 . 7 . 0, Kaaris a placé la barre très haut et le public est hyper chaud pour ce nouveau projet, notamment parce qu'il marquera le retour du duo Kaaris x Therapy !

En attendant le premier extrait prévu pour la semaine prochaine, les fans peuvent écouter Ris - kaa sur les nombreux featurings qu'il a signé récemment . . . Avec Hamza ou Sid Les 3 Éléments par exemple .