Kaaris annonce un nouveau projet avec Therapy : "c'est le début de la fin"

Au micro de Mouv' Rap Club, Kaaris a balancé une très bonne nouvelle.

Roi de la trap en France, Kaaris avait mis une énorme claque au rap game en 2013 avec son projet Or Noir produit par Therapy, d'une violence rarement égalée, grâce à ses punchlines et sa voix reconnaissable entre mille . 8 ans plus tard, les deux acolytes se sont retrouvés pour faire du sale sur Château Noir.

On ne change pas une équipe qui gagne

Pour promouvoir ce nouveau projet, sorti le 26 mars dernier, K Double A est allé taper la discussion avec Cefran, Fif et Céline dans notre émission Mouv' Rap Club . Au menu : la conception de l'album, les retours du public . . . mais surtout son envie de continuer de faire du sale avec Therapy . Quand Cefran parle de l'alchimie entre les deux, le rappeur Sevran n'hésite pas à annoncer en exclu sur Mouv' qu'une suite va arriver et plus rapidement que vous croyez .

"Ouais ouais, y'a une suite, on va partir sur un nouveau projet . . . C'est le début de la fin . Il va pas falloir patienter avant d'annoncer quelque chose"

