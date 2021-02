Kaaris annonce que son projet "Château Noir" est terminé

Kaaris a révélé que son prochain projet, "Château Noir", était terminé.

par Team Mouv'

Kaaris sera bientôt de retour avec sa mixtape Château Noir. C’est ce qu’il a annoncé dans une courte vidéo relayée par les fans sur les réseaux sociaux . Un premier extrait devrait arriver très prochainement .

Un retour aux sources ?

Après le succès de son album 2 . 7 . 0, sorti en septembre 2020, qui a été certifié disque d’or en un peu moins de trois mois, Kaaris n’a pas chômé . La preuve, il a déjà terminé sa prochaine mixtape, Château Noir, qui devrait paraitre dans les mois à venir . Sur celle - ci, on pourrait retrouver le quatuor de beatmakers Therapy ( 2093, 2031, Loxon et Phantomm ) .

"On vient de finir Château Noir, ça y est c’est fini . On va vous livrer un extrait bientôt" commente simplement le rappeur . Le projet est teasé par Kaaris depuis plusieurs mois, et il avait révélé dans Mouv’ Rap Club qu’il s’agirait d’une mixtape plutôt que d’un album . Nous n’avons, à l’heure qu’il est, pas plus d’informations concernant la mixtape, ni la date de sortie, ni la tracklist, ni la cover . . . Affaire à suivre !