Justin Bieber s’est fait des dreads

C'est officiel : Justin Bieber fait n'importe quoi avec ses cheveux.

par Team Mouv'

Les fans du plus blondinet des chanteurs américains viennent d'avoir une surprise étonnante : Justin Bieber s'est fait des dreadlocks ! Le chanteur de 27 ans vient en effet de publier une série de photos sur ses réseaux sociaux sur lesquelles il arbore fièrement sa nouvelle coupe de cheveux . . . pas du goût de tous .

Sans faire le moindre commentaire, c'est sur Instagram que la star a décidé de dévoiler sa nouvelle apparence :

L’accueil est mitigé

Dans les commentaires, on retrouve un peu de tout au niveau des réactions . Certains fans de l'artiste saluent la prise de risque et trouve ce nouveau style capillaire mignon . D'autres jugent plutôt que c'est complètement raté : "Mais qu'est - ce que tu a fais à tes cheveux ? !" peut - on lire en commentaire .

Limite de l'appropriation culturelle ?

En 2016 le jeune chanteur avait déjà tenté de s'afficher avec des "Locks" lors de la cérémonie iHeartRadio Music Awards et avait déjà essuyé de vives critiques. Pour certains internautes, il s'agirait en effet d'un cas d'appropriation culturelle avéré . De nombreuses personnalités ont déjà été accusées d’"appropriation culturelle" . Par exemple, Selena Gomez, en 2013 lors des MTV Movie Awards, mise en cause pour avoir fait un show vêtue d’une tenue indienne . Plus récemment, Rihanna a reçu une avalanche de critiques pour s’être grimée en Nefertiti en une du magazine Vogue Arabia . Egalement blâmés, Beyoncé et Jay - Z pour avoir réutilisé l’image d'un film sénégalais « Touki Bouki » à des fins commerciales sans citer la source .