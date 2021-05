Julien Doré tease à nouveau son feat avec SCH

Les collaborations s'enchaînent pour SCH qui sera présent sur un feat avec Julien Doré.

par Team Mouv'

Le baron de Marseille aka SCH est sur tous les fronts, du moins sur tous les feats ou presque . En effet, une collab avec un autre Julien du sud à la belle crinière : Julien Doré, est dans la boite .

L'un des feats de l'année

Annoncé il y a quelques mois, en novembre 2020, la connexion avait fait l'effet d'une bombe, nombreux étant persuadés d'avoir affaire à un faux buzz, mais non pas du tout . En effet, quelques mois après la première annonce, Julien Doré confirmait en février 2021 que le feat était enregistré. C'est une nouvelle fois que l'artiste tease, ce mercredi 19 mai, ce feat très attendu en répondant au compte fan 60SecondesSCH et en identifiant SCH avec un émoji téléphone supposant qu'il faudrait qu'ils s'appellent pour caler une date.

La croisée des deux mondes

C'est une association intéressante qui se dessine : la rencontre de deux univers musicaux, le rap pour SCH et la pop pour Julien Doré qui s'est fait connaître du grand public après avoir gagné la cinquième saison de Nouvelle Star en 2007 . Devenu une référence dans la musique française avec 5 albums à son actif dont le dernier intitulé Aimée est sorti en 2020, Julien Doré qui aime sortir des sentiers battus pourrait bien faire un nouveau pas vers le rap (il avait déjà collaboré avec Caballero & JeanJass) . Pour le S c'est le moment idéal pour se tourner plus vers la pop, variété . . . un genre musical que ses parents écoutaient beaucoup quand il était jeune et qu'il affectionne particulièrement .