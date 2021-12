Jul vend son ancienne AUDI RS3 aux enchères

Jul se sépare de son fameux bolide qu'il a cité plusieurs fois dans ses textes.

"Le J c'est le S, j'sors le RS". Vous connaissez forcément cette phase de Jul lâchée dans l'incontournable Bande Organisée, plus gros tube de rap français de ces derniers mois. Grand fan de bolides, le J a décidé de se séparer de sa célèbre Audi RS.

Grand de fan d'Audi et son modèle RS

On ne connait pas la raison exacte de cette revente (peut être pour la bonne cause), mais le rappeur marseillais propose aux enchères sa Audi RS3 Sportback qui est un modèle doté d'une puissante assez folle : 500 chevaux. La voiture est vendue sur le site Benzin et les enchères se terminent se termine dans 10 jours (10 décembre). Pour l'instant la meilleure offre s'élève à 39 100 euros, mais on est sûrs qu'un gros fan du J va craquer et faire s'envoler l'enchère, pour pouvoir rider avec la caisse de son rappeur préféré en écoutant son prochain album L'indépendance prévu le 10 décembre.

Petite vidéo de présentation :

Jul voue carrément un culte à Audi et à son modèle RS puisqu'il le cite pas seulement dans Bande Organisée, mais dans plein d''autres titres comme : Pic et Pic, alcool et drame, Guytoune, La Bandite, En cas de, G-Shock, Alors la Zone...