Jul : très remonté, il tacle ses haters qui le traitent de "Finito"

Jul remet en place ses haters sur l'outro de son album.

par Team Mouv'

Considéré comme l'un des rappeurs les plus productifs du rap français et de très loin, Jul, le passionné, charbonne comme un fou depuis ses débuts et du coup chaque année les fans ont le droit à plusieurs projets à saigner . Sorti ce vendredi 25 juin, Demain ça ira, est déjà son 23ème album ( son deuxième de 2021 ) alors qu'il a vraiment percé dans le rap game il y a seulement 7 ans .

Jul remet en place ses détracteurs

Malgré son immense succès et sa popularité qui explose de jour en jour partout en France, le rappeur marseillais est forcément aussi cible de critiques de la part des haters, car quand on est au sommet, on n'a pas que des amis dans le milieu . . . Très souvent, dans ses morceaux Jul en place une pour ceux qui n'ont jamais cru en lui et qui le jalousent maintenant qu'il est devenu une superstar du rap . Lassé par certaines critiques, il a décidé de leur répondre dans le morceau Finito, outro de l'album qui dure 8 minutes . Très remonté, il répond au début du morceau à ceux qui disent qu'il est fini :

"Le jour où ça marche plus, hasta luego, merci au revoir Jul . A tous les comm' de fils de chien qui me font rire : Jul il est fini, Jul ses sons c'est les mêmes, Jul il s'habille comme un clochard mais il est blindé . . Va ni * * * * tes morts . Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux . Celui qui est pas content c'est pareil . Plus de 4 millions d'albums vendus en 5 ans__ . "

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Voilà, c'est qu'on appelle une belle mise au point avec un morceau où il kicke bien énervé . Les haters en PLS .

Cette semaine, on a rencontré Jul pour parler de sa ville Marseille, de la suite de Bande Organisée, son public . . . un interview à mater sans modération .