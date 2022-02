Jul tout proche de Johnny Hallyday en nombre de disque de platine

Jul se rapproche petit à petit du record du plus grand nombre de disque de platine, détenu par Johnny Hallyday.

par Team Mouv'

Rien n'arrête Jul qui semble prêt à détrôner le grand Johnny Hallyday. Se plaçant deuxième derrière ce grand nom de la scène musicale en terme de nombre de disque de platine, le J continue de signer des chiffres impressionnants avec 20 disques de platine à son actif.

À 10 pas de Johnny

Sa productivité débordante lui vaut tous les records. Alors qu'il enchaîne depuis 2014 les sorties de plusieurs albums par années, Jul est littéralement parti à la collecte des disques de platine, et ça ne s'arrête plus. Celui qui a décroché récemment son sixième triple disque de platine de sa carrière se voit aujourd'hui être le rappeur français en possession du plus grand nombre de disque de platine derrière la légende Johnny Hallyday.

En effet, l'OVNI se rapproche pas à pas de Johnny. Avec ses 20 disques de platine, Jul est maintenant qu'à seulement 10 certifications d'écart du regretté qui en comptabilise quant à lui pas moins de 30.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Il faut croire que quand il y a Jul quelque part, le platine n'est jamais très loin. Et pour preuve, le Classico Organisé signé par le J a lui aussi récemment reçu son premier disque de platine.

Même s'il va lui falloir encore du travail pour détrôner celui que l'on nomme le taulier, cette performance n'en est pas moins remarquable et ancre Jul un peu plus dans la légende.