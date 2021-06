JuL : son 23ème album feat Naps et Nordo est maintenant dispo

Ca y est, la dernière pépite de JuL "Demain ça ira" est de sortie.

par Anissa Echaïeb

Après avoir retourné l'année 2020/2021 avec sa Bande Organisée et son dernier projet solo Loin du Monde, la réincarnation de Marseille en rappeur revient ce vendredi 25 juin 2021 avec Demain ça ira, un vingt - troisième album au titre plein d'espoir et qui va égayer très certainement notre été .

Un 23 ème album pour la machine JuL

Demain ça ira dont la tracklist a été dévoilée par JuL avec une vidéo bien stylée comporte 18 titres dont deux featurings : un avec Naps et un avec Nordo. Plus que jamais "le J c'est le S" et la machine JuL frappe fort avec ce nouvel opus très attendu par les fans qu'on vous laisse découvrir juste ici :

Pour fêter la sortie de son 23ème album JuL a aussi dévoilé le clip très estival de son morceau Le Bouton :

Mouv' à la rencontre du J

A l'occasion de la sortie de Demain ça ira, on est allé à la rencontre de JuL à Marseille juste avant la sortie de son album "Demain ça ira" pour parler notamment d'hier, aujourd'hui, de demain et de 13'Organisé .

Ses feats de rêve, exclu sur la suite de 13'Organisé : Le rappeur marseillais s'est confié en toute décontraction :