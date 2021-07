Jul se retire pour l'été, pour préparer "un projet de fou" et secret

Le J a annoncé à ses fans qu'il allait se faire discret cet été... il prépare quelque chose !

Mais qu'est - ce que nous prépare JuL pour cet été ? Sur les réseaux sociaux, le leader de la Bande Organisée à annoncé à ses fans qu'il serrait silencieux cet été . . . et ce n'est pas parce qu'il part en vacances !

Un projet fou !

Dans son message publié sur ses réseaux, JuL prend avant toutes choses le temps de remercier son immense communauté pour tous les succès accumulés ces derniers temps . " L'équipe, j'espère que ça va ? C'était pour vous remercier d'être encore présents, vraiment ! Il n'y a pas de mots, c'est trop ! !" s'exclame l'OVNI . Mais la suite du message est bien plus mystérieuse : "Et pour vous dire aussi que . . . là je me lance dans un projet de fou donc je vais m'absenter un petit peu pendant cet été . J'ai beaucoup de taff . Profitez bien de l'album cet été, il est spécialement pour vous . A bientôt ma team que j'aime ." explique JuL sur Insta :

Un projet mystérieux

A peine deux semaines après la sortie de son dernier album intitulé Demain ça ira, JuL passe déjà au dossier suivant . Pour l'heure, il n'a donné aucune information précise sur le projet fou qu'il est entrain de nous concocter. Mais avec JuL on sait d'avance qu'on peut s'attendre à tout ! De toute façon on sera surpris .

Un documentaire arrive

Récemment, l'OVNI a annoncé que la réalisatrice Leïla Sy présenterait bientôt un documentaire inédit sur sa carrière, de l'ombre à la lumière . Un teaser de 3 minutes de ce docu intitulé Rien sans rien est déjà disponible .