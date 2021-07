Jul se rapproche encore d'un record de Johnny Hallyday

Le rappeur marseillais a une nouvelle certification en poche et égale bientôt la défunte superstar française Johnny Hallyday.

par Team Mouv'

C'est incontestable, l'ovni JuL plaît et cartonne à tel point d'arriver au niveau de la défunte super - star française Johnny Hallyday.

En effet, JuL nous a récemment dévoilé sur 23ème album solo Demain ça iraet on vient d'apprendre qu'il est certifié double disque de platine pour son album précèdent La Machine. Ce qui lui confère son 13ème double disque de platine, Johnny en avec eu 15 :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le rappeur marseillais est le plus gros vendeur de l'histoire du rap français mais aussi le deuxième plus gros vendeur en France ( tous genres confondus ) de la décennie, derrière Johnny . Encore une belle consécration pour le J qui casse tous les codes et se hisse dans les records des stars de variétés .

Discret cet été pour un retour qu'il promet fou

A peine deux semaines après la sortie de son dernier album Demain ça ira, JuL passe déjà au dossier suivant . Le rappeur marseillais a prévenu : il se fera discret pour préparer du lourd à venir . Que ses fans se consolent, Demain ça ira est toujours dispo et d'autres clips vont sûrement arriver .

En attendant, on te laisse découvrir ou revoir notre interview du J à Marseille dans laquelle il se confie et dévoile ses anecdotes sur 13'Organisé, ses featurings de rêve et bien d'autres choses . . . .