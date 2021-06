Jul révèle ses 3 trois feats de rêve

Jul nous a dévoilé ses feats de rêve et on peut dire qu'il a très bon goût.

Superstar du rap marseillais et roi du feat, Jul a encore quelques artistes avec qui il n'a pas travaillé et surtout avec qui il aimerait collaborer . . . même si il n'y croit pas trop .

3 feats de rêve . . . qu'avec des légendes

Lors de notre interview avec le rappeur marseillais, on lui a parlé de ses feats de rêve et sans trop hésiter il a sorti 3 noms d'artistes qui se font très rare . . . voire qui ont carrément disparu des radars de l'industrie du disque . Le premier, c'est Stromae, la légende belge, qui visiblement fait toujours beaucoup de musique en studio mais qui n'est pas pressé de sortir un projet . On l'imagine bien rapper sur une instru dont Stromae a le secret . Concernant les deux autres collabs de rêve, il a choisi deux légendes de la variété française : Renaud et Jean - Jacques Goldman. L'interprète de Mistral Gagnant, que Booba avait repris sur l'incroyable Pitbull, a sorti un album en 2019 mais ne semble plus trop actif dans la musique notamment à cause de soucis de santé . Concernant Goldman, il a plus sorti d'album depuis 2001 . . . et vit une retraite paisible du côté de Londres ( il habitait avant à Marseille ) et ne veut plus sortir de projets .

Conscient que ça va être compliqué de les capter pour un feat : "ils ont tous leur vie . . . en plus c'est pas des gens qui font trop des featurings", on espère qu'un jour Jul pourra quand même bosser avec eux en studio, le plus plausible reste Stromae .