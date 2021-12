Jul pourrait annoncer un Stade de France très prochainement

Jul pourrait bientôt annoncer un Stade de France, selon ses propres paroles.

par Team Mouv'

Jul bientôt au Stade de France ? C'est peut-être pour bientôt, selon les dires de l'ovni lui-même.

Après Booba, c'est Jul qui pourrait venir envahir la scène du Stade de France... dans un de ses derniers titres, il annonce en effet : "bientôt j'annonce le stade de France, j'ai rempli le Vel' et Bercy". Quelques paroles qui, dans le contexte atypique du succès monumental qu'a le J, pourraient sonner comme une déclaration officielle.

Et, de fait, la phrase n'a pas résonné dans le vide. Il n'en a en tout cas pas fallu plus aux fans du rappeur marseillais pour s'emballer, et poster de nombreux tweets sur les réseaux, excités à l'idée d'une annonce prochaine d'une date au Stade de France pour Jul.

Peut-on, donc prophétiser une annonce très prochaine de Jul quant à son débarquement dans le plus grand stade de France ? Tout semble possible, tant l'ovni du rap français enchaîne les succès, suivi de près par ses fans dont le nombre ne s'arrête pas de grandir. Avec la sortie de son dernier album, Indépendance, il affirme son omniprésence dans le game, dont il avait déjà brisé les codes avec le Classico Organisé, disque d'or en quelques semaines.

Restez à l'affût, donc, car si une chose est sûre, c'est que le J sait nous préparer de grosses surprises, et on sait qu'il aime nous gâter.